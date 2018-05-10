Калуга, 10 мая, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Калужской области за 2017 год были обнаружены 72 незаконные рубки древесины, сообщили 10 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Древесина

По данным ведомства, общий объём похищенного составил 4 898 куб. м, что на 4 тыс. куб. м выше аналогичного показателя 2016 года. Размер ущерба, причинённого лесам, вырос на 32 млн рублей и составил 42 млн рублей.

93% хищений древесины пришлось на лесные зоны, примыкающие к делянкам, предоставленным в аренду. В Боровском, Износковском, Куйбышевском, Калужском, Малоярославецком и Медынском лесничествах были обнаружены 11 крупных незаконных рубок. К уголовной ответственности привлечено шесть человек.

По мнению заместителя губернатора области Геннадия Новосельцева, во многом данную ситуацию спровоцировало открытие ряда предприятий по глубокой переработке древесины в соседних регионах. Так, в особой зоне риска находятся муниципальные районы, граничащие с Московской и Смоленской областями. Развитая транспортная инфраструктура и близость к деревообрабатывающим предприятиям делают их наиболее привлекательными для «лесного пиратства».

По мнению Новосельцева, существенно снизить причиняемый лесам ущерб возможно в результате расторжения договоров с теми предпринимателями, которые допускают факты хищения ресурсов на арендованных участках.

«Лес арендовать должны только те, кто будет правильно его использовать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, «лесное пиратство» является одной из самых острых проблем Калужского региона. Так, за 11 месяцев 2017 года в области было зарегистрировано 57 преступлений в сфере незаконных лесозаготовок. В 2016 году зафиксировано 50 данных преступлений, что составляет 80% от всех нарушений, наносящих ущерб лесному хозяйству. Свыше 186 кубометров древесины заготовлено незаконно. Наиболее активная работа по привлечению к уголовной ответственности за нарушения лесного законодательства проводилась в Жуковском и Ферзиковском лесничествах Калужской области.

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