Киев, 11 мая, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Как выкрутиться нынешним яростно антироссийским властям Украины из ситуации с любимым народом праздником — Днем Победы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Непреклонность

Майданные власти каждое 9 мая пребывают в затруднении — как быть с этим неудобным праздником, Днем Победы? Праздновать не позволяет собственная ориентация. Не праздновать, не обращая внимания, невозможно. Приходится опираться на всякие уродливые концептуальные измышления, объявляя украинский патриотизм превыше всего, стараясь сдвинуть праздник на общеевропейскую дату 8 мая, превратив его в некий день примирения (с кем?).

Так и перед местными нацистами, своими усилиями обеспечившими в значительной степени успех госпереворота, удается сохранить лицо. Угрозы же со стороны тех, кто считает себя духовными наследниками эсэсовцев из «Галичины», в адрес празднующих День Победы продолжают звучать каждый год. Свастика, конечно, под официальным запретом, но вызывает у властей значительно меньше нареканий, чем красный флаг. Пока что меньшинство, для которого нацизм милее, чем память о победе Красной армии, продолжает править бал на Украине.

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