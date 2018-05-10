Москва, 11 мая, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Будет ли толк для страны от обновленной формы российского правительства? Какую роль в повышении эффективности власти смогут сыграть новые назначения и перестановки, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Полномочия вице-премьеров, обретенные в соответствии с новым законом о правительстве РФ, могут стать тем рычагом, который перевернет все прежние представления об эффективности управления. Накопившиеся задачи и те цели, которые были указаны президентом, потребуют значительного повышения оперативности исполнителей. Как показывает практика — малые группы грамотных специалистов могут дать искомый прорыв там, где вязнут и буксуют большие расширенные совещания.

Теперь, когда правительственные решения могут быть приняты на уровне заместителей председателя, открывается именно такой шанс. И отличным примером хорошей работы могла бы стать такая острая тема, как пенсионная и налоговая реформы. Если недостаточно четко работают предыдущие варианты, то, может быть, новые правила смогут вывести «самозанятых» из тени, дать достойную поддержку и помочь в трудоустройстве безработным и, наконец, серьезно поддержать пенсионеров?

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