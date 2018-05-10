Санкт-Петербург, 10 мая, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский распорядился снести историческое здание казармы лейб-гвардии Семёновского полка на Звенигородской улице, 7, в центре Петербурга. Об этом сообщили 10 мая петербургские градозащитники со ссылкой на руководство Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.

СПб ВООПИиК Казармы Семеновского полка

Здание постройки конца XVIII — начала XIX века могут разрушить уже в ближайшие дни. Якобы это необходимо для ускорения работ по возведению второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы.

Как рассказали градозащитники, в период подготовки театрального строительства здание казармы планировали сохранить и использовать их в качестве входной группы будущего театра, проект был одобрен общественной и государственной экспертизой.

Но, как известно, на строительстве новой сцены МДТ вскрылись масштабные хищения бюджетных средств, предыдущий подрядчик был отстранен от работ, его руководство арестовано, а стройка на время замерла.

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В результате историческое здание, согласно техническому заключению, теперь находится в аварийном состоянии, отметили в петербургском отделении ВООПИиК.

Там подчеркивают, что предлагали Северо-Западной дирекции Министерства культуры различные варианты, позволяющие укрепить и сохранить фасадные стены здания, но не были поддержаны.

«Как стало известно накануне, лично министром культуры В. Мединским дано распоряжение снести казарму, чтобы в кратчайшие сроки продолжить строительство. Снос может начаться уже в ближайшие выходные»,— возмущены петербургские градозащитники.

Вместе с группой депутатов Законодательного собрания и членами Совета по сохранению культурного наследия они подписали открытое письмо Владимиру Мединскому, обращаясь к нему в том числе как председателю Российского военно-исторического общества. Среди авторов письма — кинорежиссер Александр Сокуров, депутаты Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский и Максим Резник, координатор НОД «Живой город» Юлия Минутина и другие.

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Авторы документа требуют от министра культуры РФ не допустить сноса ценного исторического здания, непосредственно связанного с историей одного из самых известных полков дореволюционной России.

«Снос исторических зданий запрещён законом Санкт-Петербурга. Необходимо предпринять все возможные действия, чтобы сохранить ценную историческую постройку. Обращаемся к Вам и ко всем руководителям, от которых зависит принятие данного решения, с настоятельной просьбой дать указание об отмене сноса и рассмотрении проектных предложений специалистов по сохранению исторического объекта», — говорится в открытом письме.

Копии обращения будут направлены также председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, главе администрации президента РФ Антону Вайно, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Историческое здание казармы лейб-гвардии Семёновского полка (Звенигородская ул., 7), построено в составе полкового комплекса в стиле позднего классицизма (1798−1800 гг., арх. Ф.И. Волков, Ф.И. Демерцов).

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области рассчитывают на помощь министерства культуры РФ при реставрации сохранившейся части Смоленской крепостной стены — уникального памятника культурного наследия. Некоторые участки памятника нуждаются в срочном вмешательстве. Губернатор области Алексей Островский поручил подготовить обращение на имя главы Минкультуры Владимира Мединского с просьбой о помощи.