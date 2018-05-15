Свердловская область, 25 августа, 2005, 11:14 — ИА Регнум. Заявления экологов об опасности переработки радиоактивных отходов в Новоуральске в среду, 24 августа, прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра природных ресурсов области Галина Пахальчак.

Она заявила, что ведомство не будет препятствовать ввозу так называемых "урановых хвостов". "Это сырье для производства - ничего страшного здесь нет", - сказала Пахальчак. Она опровергла сообщения о возможных проверках Уральского электрохимического комбината.

Напомним, что по данным группы "Экозащита!", остатки радиоактивного урана привозят из Германии в Новоуральск под предлогом переработки. На самом деле, утверждают экологи, отходы остаются в Свердловской области.