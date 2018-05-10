Киев, 10 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают призывы президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера ввести миротворцев ООН в Донбасс.

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В частности, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цибулько считает, чтов этом году Украине и странам Запада не удастся завести на Донбасс «голубые каски» ООН.

«Действительно, у нас уже май на дворе. Есть бюрократические преграды. Если они (Запад, Украина и Россия) завтра об этом договорятся, они просто не успеют согласовать все позиции и принять резолюцию Совета Безопасности ООН. Но я согласна с тем, что линия Волкер-Сурков важна. Единственное, они уже три месяца не виделись. Россия не инициировала встречу», — сказала Цибулько 10 мая в эфире канала «112 Украина».

Она напомнила, что Белый дом продлил мандат Волкера. При этом Цибулько допускает, что Кремль может заменить помощника президента РФ Владислава Суркова на переговорах с США.

«Недавно его (Волкера) мандат продлили. Понятно, что он будет продолжать свою деятельность. Ранее его приезд не имел бы сенса. Тогда его мандат не был продлен как переговорщика. Есть вероятность, что Суркова могут на кого-то заменить. Сейчас Россия сформировала новое-старое правительство», — пояснила Цибулько.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Украины Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе необходима Украине, поскольку миротворцы станут той, силой, которая поможет остановить горячую фазу конфликта. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CBS News, фрагменты из которого опубликовала пресс-служба Администрации президента.

Напомним, 9 мая спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия на Донбассе разблокирует имплементацию минских соглашений.

«Миротворческие силы, санкционированные ООН, могли бы разблокировать выполнение минских договоренностей и привести к восстановлению украинского контроля над (оккупированной) территорией», — отметил Волкер.