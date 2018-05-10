Ярославль, 10 мая, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В этом году число рабочих мест для подростков уменьшилось на 300 единиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Ярославским школьникам давно предлагают подработать подсобными рабочими. Как правило, это работы по благоустройству территорий, уборке помещений, секретарская и курьерская служба. Детям это нравилось, особенно когда МРОТ перешагнул одиннадцатитысячный порог.

Pixabay.com Городской бюджет ежегодно выделяет около 11 миллионов рублей на рабочие места для подростков

7 мая на сайте муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр» была открыта регистрация для желающих получить работу на июнь.

В этом году регистрация на сайте началась в 15 часов, но была тут же прекращена, поскольку компьютерная система не выдержала нагрузки от запросов. Через час состоялась повторная регистрация, все вакансии были разобраны за 2 минуты.

«Мы трудоустраиваем тысячу триста человек в год, большинство — в летний период. Июнь — это самый «жаркий» меся, с точки зрения трудоустройства. В первую очередь мы устраиваем детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и это делается по запросам районных отделов по делам несовершеннолетних. Таких вакансий у нас было 137. Ещё 205 вакансий ушло в лагерь «Профи» для подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. У нас осталось 87 вакансий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по молодежной политике мэрии города Захар Кармалита.

Эти вакансии были разобраны за пару минут.

В мэрии Ярославля рассказали, что так происходит каждый год. Выделяется примерно такое же количество свободных вакансий и они «разбираются» за короткий промежуток времени. Доходит до того, что дети и их родители привлекают для регистрации своих друзей, знакомых, подчиненных.

Когда не было электронной очереди, то люди с вечера занимали живую у здания молодежного центра. Места в ней продавались, зачастую там происходили драки.

Городской бюджет ежегодно выделяет около 11 миллионов рублей на рабочие места для подростков. В прошлом году этого хватало для трудоустройства 1600 человек. В этом году, при сохранении финансирования, получить работу из-за выросшего МРОТа смогут лишь 1300.