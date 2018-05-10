Москва, 10 мая, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет выполнять решение Гаагского арбитражного суда по иску ряда украинских компаний к России. Об этом сегодня, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот — власть захватили бандеровцы и их приспешники. В марте 2014 года жители Крыма, не желавшие мириться с насильственным захватом власти, провели референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вернулся в состав России.

Ряд украинских компаний, расположенных на полуострове, отказались переходить в российскую юрисдикцию и платить налоги Москве, после чего их имущество было национализировано. Тогда эти компании, среди которых есть структуры, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подали к России иск в Гаагский арбитражный суд.

В данном иске Россия обвинялась в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций.

Решение по данному групповому иску Гаагский арбитраж вынес 9 мая. Он постановил взыскать с России $159 млн. Детали о присуждении компенсаций не уточнялись.

Российская сторона в судебном разбирательстве не участвовала, так как не признает юрисдикцию Гаагского арбитражного суда в данном деле и не считает, что претензии истцов попадают под действие договора о защите инвестиций.

«Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», — напомнил Песков.

В связи с этим решение Гаагского арбитражного суда Россия выполнять не будет.