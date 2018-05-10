Киев, 10 мая, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В украинской власти — очередной масштабный конфликт из-за проекта «Северный поток-2». В частности, вице-спикер парламента Оксана Сыроид обвинила ряд членов правительства в предательстве национальных интересов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

«При условии постройки «Северного потока-2» любые гарантии на транзит газа через Украину являются Будапештским меморандумом-2… Если Россия построит газопроводы с мощностью, достаточной для транспортировки газа в Европу в обход Украины, то в любой момент сможет оставить без газа украинцев… Никаких рычагов влияния на Россию не будет. А без увеличения добычи собственного газа где-то в 2021 мы рискуем остаться в холоде и голоде», — подчеркнула Сыроид.

Она отметила, что украинская власть до сих пор не разработала и не предложила западным партнерам какой-либо модели взаимовыгодного управления украинской ГТС. Но с другой стороны, подчеркивает вице-спикер Рады — любой украинский чиновник, который выражает готовность обсуждать гарантии транзита газа через Украину при условии построения «Северного потока-2», «представляет интересы России, а не Украины».

Сыроид назначила виновных в этой ситуации.

«Первым за предательство национальных интересов Украины должен ответить министр энергетики Игорь Насалик, который собственно и начал обсуждать гарантии транзита. Предательством национальных интересов является также бездействие вице-премьера Владимира Кистиона, который блокирует наработку модели эффективного управления газотранспортной системой, так же, как и бездействие временного главы Госгеонедр, который блокирует прозрачную выдачу разрешений на добычу украинского газа», — отметила она.

В правительстве заявление одного из руководителей парламента Украины пока что не комментировали.

Сегодня же тему противодействия реализации проекта «СП-2» поднял президент Петр Порошенко, который убежден, что Украина сейчас имеет более широкую поддержку среди стран ЕС по сопротивлению строительству российского газопровода.

«Мы подняли эту тему, и мы поднимаем это и на переговорах с Германией, и на переговорах с Францией, и на переговорах с Европейской комиссией, и сейчас это также одна из тем, которая будет тщательно обсуждаться… Это представляет чрезвычайно большую опасность. И я хочу подчеркнуть — опасность не только для Украины, и не только финансовую. Это опасность геостратегическая, это опасность, в том числе и оборонная, и газотранспортная система Украины — это также один из элементов сдерживания агрессора, и невозможно безответственно относиться к этой крайне важной функции», — подчеркнул Порошенко по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

14 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проведут деловую встречу с министром энергетики Германии, посвященную как раз «Северному потоку-2».

До этого Насалик заявлял, что Украину категорически не устраивают объемы транзита газа, предложенные для прокачки с 2020 года российским «Газпромом» (10−15 млрд кубометров газа в год).

«Наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа… Лишь при объеме транзита свыше 40 млрд кубометров транспортировка через ГТС Украины будет экономически выгоднее, чем через «Северный поток». Если европейцы руководствуются только экономикой, то проект украинской ГТС экономичнее», — отмечал глава минэнергоугля.