Никосия, 10 мая, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Транспортировка природного газа в Европу через Турцию является наиболее практичным способом обеспечить мир и стабильность в регионе, а также упростить поиски политического урегулирования конфликта на Кипре. Об этом в среду, 9 мая, заявил лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи, сообщает Cyprus-Mail.

Kathimerini.gr Трехсторонний саммит в Никосии, 8 мая 2018 года

По данным главного кипрского информационного агентства Cyprus News Agency, Акынджи сделал подобное заявление, комментируя трехстороннюю встречу Израиля, Греции и Кипра и их планы подписать соглашение по строительству газопровода EastMed, который будет поставлять природный газ региона в Европу.

Напомним, что за день до этого, во вторник, 8 мая, в Никосии прошел четвертый трехсторонний саммит, по завершении которого лидеры трех стран — президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и греческий премьер-министр Алексис Ципрас — в совместной декларации подтвердили свое намерение подписать межгосударственное соглашение и начать строительство EastMed уже в 2018 году.

Акынджи также в очередной раз подчеркнул, что невозможно содействовать миру, стабильности и безопасности в районе, исключив из политических и экономических процессов турок-киприотов и Турцию.

Газопровод, пролегающий через Турцию, является наиболее дешевым и быстрым способом транспортировки природного газа в Европу, отметил лидер ТРСК и призвал «разумно» решать этот вопрос на основе общей выгоды.

«Это разумный способ служить миру и стабильности и способствовать политическому урегулированию на Кипре», — добавил Акынджи. По мнению политика, трубопровод EastMed станет еще одной ошибкой Республики, помимо ее вступления в ЕС 14 лет назад без объединения острова.

После вступления в Европейский союз греко-кипрская сторона отстранилась от поисков политического решения конфликта, заметил Акынджи. По его мнению, если греки-киприоты останутся единоличными владельцами углеводородных ресурсов Кипра, то и стимулов для скорейшего разрешения конфликта у них будет всё меньше.

Кроме того, во вторник Акынджи вновь обозначил позицию, что турки-киприоты имеют такие же права на природные ресурсы острова и что в случае, если Республика Кипр не вернется за стол переговоров по поводу разведки углеводородов в территориальных водах острова, то Северный Кипр снова начнет бурение.