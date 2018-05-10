Вильнюс, 10 мая, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Каждому гражданину Литвы понятно, что решение ДГБ обнародовать документ связано с историей переписки Элигиюса Масюлиса и Дали Грибаускайте, говорит в интервью литовскому национальному вещателю LRT бывший директор ДГБ Мячис Лауринкус.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Так бывший глава литовской разведки отреагировал на обнародованный ДГБ документ, предназначенный парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне. В документ говорится, что концерн MG Baltic в 2006—2017 годах стремился в выгодном для себя направлении повлиять на политиков, принимаемые ими решения, госучреждения, хотел даже повлиять на выборы председателей политических партий.

В документе представлены вырезки из переписки журналиста Томаса Дапкуса с главами концерна MG Baltic, политиками и представителями госучреждений. В нём, в частности, утверждается, что Дапкус был посредником MG Baltic и занимался деятельностью с признаками шантажа, что Дапкус якобы активно стремился контролировать ситуацию в центре регистров, пытался оказывать влияние на суды, государственную налоговую инспекцию и другие учреждения.

«Я считаю, что каждому жителю Литвы очевидно, что это связано с перепиской президента и Масюлиса. Не знаю, вряд ли хоть один гражданин Литвы считает иначе», — сказал Лауринкус, отвечая на вопрос, почему документ ДГБ был обнародован именно сейчас.

Документ ДГБ о попытках MG Baltic оказывать влияние на политические процессы действительно был обнародован после недавно разразившегося скандала, когда газета Lietuvos rytas опубликовала переписку Грибаускйте и Масюлиса, в которой глава страны, якобы обсуждая с политиком кандидатов на пост генпрокурора, писала, что журналист LNK Дапкус «говорит чушь» о Эвалдасе Пашилисе, и предложила «передать привет» главе концерна MG Baltic, владеющего телеканалом, Дарюсу Моцкусу, чтобы тот «попридержал своего гончего пса».

Сама Грибаускайте утверждала, что не может подтвердить аутентичность электронных писем, отправленных с электронной почты tulpes@lrpk.lt, но признала, что искала поддержку среди политиков, согласовывая кандидатуры претендентов на пост генпрокурора, а также что могла остро высказаться о журналисте, но отклонила версию, что через Масюлиса согласовывала кандидатуру с MG Baltic.

Когда была обнародована эта переписка, начались разговоры об импичменте Грибаускайте, но, по словам Лауринкуса, сразу было ясно, что правящие не осмелятся это сделать, а после документа ДГБ о деятельности MG Baltic глава страны оказалась в безопасности.

«Не будет здесь никаких импичментов, никаких расследований, ничего, но прилагаются дополнительные усилия, чтобы этого точно не было. Я считаю, что усилия прилагают все, то есть и часть СМИ, и часть политиков, которые непосредственно поддерживают президента. Их множество. Я вижу такие усилия», — говорит Лауринкус.

Гедиминас Грина, руководивший ДГБ в 2010—2015 годах, в свою очередь подчеркнул, что у обнародованного разведчиками материала несомненно есть политический подтекст, но собеседник не хотел спешить с выводами, что это могло быть сделано по приказу Грибаускайте.

«С моей параноидной стороны я бы сказал, что я верю во все версии, пока всё не выяснено. Но давайте вернемся к началу. Сначала был получен засекреченный документ, потом появляется желание его рассекретить. Какое это желание рассекретить? Однозначно политическое, потому что мне с трудом верится, что сам ДГБ хотел рассекретить документ. (…) Проще всего было бы сказать, что обнародован из-за писем Масюлиса, но это был бы дешевый вариант. Могут быть и более сильные подводные течения», — говорит Грина.

Он обратил внимание, что публикация документа ДГБ могла быть шагом политиков, работающих в комитете по национальной безопасности и обороне, который проводит парламентское расследование, связанное с влиянием групп интересов на политиков.

«Расследование сейчас регулирует комитет по национальной безопасности и обороне, насколько я понимаю, это напрямую связано, я точно не осмелюсь сказать, что этого хотела президент, потому что в обнародовании документа могли быть заинтересованы и другие лица. Не будем забывать, что в комитете работают три члена Союза Отечества», — сказал Грина.

В документе ДГБ охватывается 10-летний период, во время которого фиксировался не один случай, когда концерн MG Baltic пытался повлиять на политиков страны и госучреждения, на принимаемые ими решения, а созданная в 2006 году партия (возможно, Саюдис либералов, название в справке заретушировано, но даты совпадают — прим. ИА REGNUM ) была полностью контролируемой концерном политической силой.

Почему ДГБ, владея такой информацией, не предпринял действия, чтобы помешать MG Baltic грубо расширять свое влияние?

Бывший глава ДГБ Лауринкус считает, что эта информация разведки должна была быть известна бывшим главам страны, но, похоже, она не казалась им опасной. По его словам, в этом случае нужно понимать, что в деятельности MG Baltic, скорее всего, долгое время не усматривались признаки преступления, так что ответственность за попытки предпринимателей повлиять на решения представителей власти падает на плечи самих политиков.

«Не только само предприятие совершало преступные деяния. Оно может заниматься и лоббистской деятельностью, но есть те, кто это принимает, которые согласны помочь — предоставить нужную информацию, принять взятку — и это уже другой вопрос. Другими словами, виноваты политики, которые согласны с этим, а не главы предприятия, которые пытаются расширить влияние, участвовать в избирательных кампаниях. В этом случае ответственность падает не столько на них, как на другую сторону», — пояснил Лауринкус.

В документе ДГБ отмечается, что информация о MG Baltic постоянно передавалась службе спецрасследований, но, по словам Грины, казалось, что ДГБ стал выполнять не свои функции. По его словам, складывается впечатление, что ДГБ в этом случае взял на себя роль полиции.

«Какие здесь действия инкриминируются? Это преступления или нет? Разведывательная информация предназначена для разведки или для политиков, принимающих политические решения. Собирается информация, и потом она засекречивается, потому что принимаются решения о выдаче разрешений на работу с секретной информацией.

Если есть признаки преступления, то эта информация должна быть немедленно передана правоохранительным органам. Когда я возглавлял ДГБ, мы это делали. Если мы видим, что есть признаки преступления, то мы сразу отдавали информацию правоохранительным органам, потому что расследование преступлений не входит в компетенцию ДГБ», — говорит бывший глава ДГБ.

«Если у тех групп есть связи с Россией или другими недружелюбными странами, тогда это совсем другая опера, другая игра. Если России в этом месте нигде нет, а есть только какие-то денежные интересы, то не знаю, что здесь делает ДГБ. У нас есть служба расследования финансовых преступлений, служба спецрасследований, если это связано с коррупцией, политиками, что здесь еще должен делать ДГБ?» — удивляется бывший глава спецслужбы.

Грина также отметил, что обнародование документа ДГБ в то время, когда приближается рассмотрение дела о политической коррупции, в котором обвинения предъявлены MG Baltic, может отразиться и на нынешнем главе ДГБ Дарюсе Яунишкисе.

«Я считаю, что такая угроза есть, потому что проще простого перевести все стрелки на главу ДГБ, тем более, что нынешняя ситуация пикантная. (…) Трудно сказать, что родится в головах политиков. Может, они решат, что этот руководитель уже поработал, и всё? Будет очень легко его уволить», — сказал собеседник.

Справка ИА REGNUM.

В Литве разразился громкий коррупционный скандал, который грозит перерасти в политический кризис. Коротко напоминаем хронологию событий. Весной 2016 года у лидера Саюдиса либераловЭлигиюса Масюлиса дома и на рабочем месте в парламенте прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-й барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы публикуют личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу СМИ компании. Переписка вызвала уже политический скандал, а некоторые политики даже не исключили импичмента Грибаускайте. Президент Литвы попыталась представить переписку не как попытку сотрудничества, а как сигнал для MG Baltic через Масюлиса, что глава страны знает о махинациях олигархов. Однако такие объяснения оказались неубедительными даже в самой Литве. Парламент Литвы пообещал провести собственное расследование, а фигурировавший в переписке Грибаускайте журналист литовского телеканала LNKТомас Дапкусусугубил положение президента, рассказав подробности того, как она назначала судьями и прокурорами своих ставленников, которых контролировала напрямую, превратив литовское правосудие в «карманное».

В итоге к скандалу подключились и бывшие руководители страны — премьеры, глава парламента — которые подтвердили, что Грибаускайте, занимая высший пост, увлечённо плела интриги, а не заботилась о государстве. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ неизвестные источники (в Литве предполагают, что по заданию самой Грибаускайте) «слили» справку департамента государственной безопасности о 12-летней прослушке журналистов, политиков, предпринимателей концерна и иных лиц. Общая картина рапортов — Литву узурпировала коррупционная олигархия. Справка стала выгодной для Грибаускайте, поскольку она предстала борцом с коррупцией, а не склочницей и интриганкой. Более того, в комитете по нацбезопасности и обороне сейма Литвы добавили, что это только вершина айсберга, а полную картину продемонстрируют результаты парламентского расследования влияния бизнеса на политические процессы в стране.

Впрочем, очередной «слив» секретной справки породил новые скандалы — в Литве задались вопросом, как спецслужбы могли видеть весь масштаб коррупции12 лет и ничего не делать? Сам Дапкус, который в справках ДГБ проходил едва ли не главным агентом влияния концерна, стал утверждать, что результаты справки и выводы, на основе слежки за ним, вырваны из контекста, а ДГБ Литвы — «кукольный» инструмент президента, которым она пользуется в критических ситуациях. О том, что Саюдис либералов не был «карманной партией» олигархов, заявил и действующий председатель Эугениюс Гентвилас, обвинив спецслужбы в «политиканстве».

Тем временем сама Грибаускайте, продолжая атаку, заявила, что различные главы правительств за последние 12 лет получали информацию о попытках олигархов узурпировать власть, что бросило тень уже на лидеров или бывших лидеров самых разных политических партий.

Концерн MG Baltic пообещал доказать свою прозрачность в суде и заявил, что в Литве уже укоренилась порочная практика, когда под пресс спецслужб может попасть буквально каждый, что якобы и произошло с их компанией, которая стала неугодной лично президенту.

Впрочем, вспоминая о событиях 12-летней давности, когда единые либералы раскололись на две партии и был основан Саюдис либералов, который и обвиняют в том, что он является проектом предпринимателей, экс-глава на тот момент ещё не распавшейся партии Артурас Зуокас свидетельствует, что выводы спецслужбы справедливые, однако действующий председатель Саюдиса либералов Эугениюс Гентвилас потребовал рассекретить полную информацию, подозревая, что дозированная справка с множеством заретушированных мест может быть вырвана из контекста. Тем временем в парламентском комитете по национальной безопасности и обороны анонсировали новую порцию компромата на бизнес, утверждая, что не один концерн MG Baltic грубо вмешивался в деятельность государства, а таких групп компаний 5−6.