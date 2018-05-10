Москва, 10 мая, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Открытие в жилом многоквартирном доме хостела должно происходить с согласия жильцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил кандидат в заместители правительства РФ Виталий Мутко.

Kremlin.ru Виталий Мутко

Законопроект о запрете хостелов в жилых домах внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», в их числе Галина Хованская. Инициатива принята в первом чтении. Вместе с тем правительство РФ разработало поправки, в соответствии с которыми использовать жилые помещения многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг будет возможно в случае принятия решения на общем собрании собственников помещений в доме.

«Очень серьезную работу проделали депутаты, я считаю, что в принципе с этим можно согласиться. Если в жилом доме открывается нежилое помещение, создающее дискомфорт людям, как минимум согласие жителей должно быть. В этом направлении мы сейчас и посмотрим», — заявил Мутко.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» озвучил кандидатов на должности заместителей председателя правительства РФ.

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При этом, по словам Мутко, законопроект о хостелах не находится в приоритете, прежде всего следует решать проблемы в сфере долевого строительства и реализации указа президента РФ.