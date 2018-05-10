В Ярославле стартует ультрамарафон по городам «Золотого кольца»
Ярославль, 10 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославле 14 мая известный ультрамарафонец России Дмитрий Ерохин начинает забег по городам Золотого Кольца России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Старт и финиш пробега назначен в Ярославле в туристическом квартале Злато место у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца». За 14 суток Ерохин пробежит дистанцию в 900 километров через все города Золотого кольца.
Ранее, в ноябре 2017 года, Ерохин в честь 50-летия «Золотого кольца России» преодолел за 11 суток 2 часа 25 минут дистанцию в 777 километров через города туристического маршрута.
В феврале 2018 года в число городов Золотого кольца был включён город Углич Ярославской области и поэтому в этом году дистанция составит 900 километров.
Забег пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администраций городов и регионов, входящих в Золотое кольцо России: Ярославской области, Костромской области, Ивановской области, Владимирской области, Московской области.
Целью забега является популяризация здорового образа жизни, любительского спорта, а так же городов Золотого кольца на российском и международном уровне.