Москва, 10 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Хорошее знание русского языка — только в плюс кандидату в вице-премьеры Виталию Мутко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя реакцию депутатов фракции на объявление Дмитрия Медведева.

Kremlin.ru Виталий Мутко

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» озвучил кандидатов на должности заместителей председателя правительства РФ.

«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич (Мутко) — человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный, работа на конечный результат — это основное качество, его особенность, и то, что он берет на себя — это тоже хорошо. Его хорошо отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно. А тот, кто увлекается иностранными языками… в точечной настройке ему будет тяжело. Это качество тоже в плюс Виталия Леонтьевича», — сказал Володин.

Реакцию фракции (смех в зале) спикер Госдумы объяснил неожиданностью решения Медведева.

«Такая реакция была скорее всего больше из-за того, что это было решение неожиданное, но, как вы понимаете, такие решения и дают результат», — сказал спикер Госдумы.

В рамках рабочего совещания по вопросу развития жилищного строительства в РФ состоялась встреча Володина и кандидата на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталия Мутко с участием председателей профильных комитетов Госдумы.

Мутко произнес ставшую знаменитой речь, начинавшуюся со слов Let me speak from my heart, в Цюрихе перед заседанием исполкома ФИФА в 2010 году, в ходе которого Россия получила право провести чемпионат мира-2018. В интернете циркулировала фотография страницы, где этот текст был написан транслитом: «Лет ми спик фром май харт», намекалось на ярко выраженный акцент Мутко.