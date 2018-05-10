Володин: Мутко отличает знание русского языка, на стройке это важно
Москва, 10 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Хорошее знание русского языка — только в плюс кандидату в вице-премьеры Виталию Мутко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя реакцию депутатов фракции на объявление Дмитрия Медведева.
Ранее Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» озвучил кандидатов на должности заместителей председателя правительства РФ.
«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич (Мутко) — человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный, работа на конечный результат — это основное качество, его особенность, и то, что он берет на себя — это тоже хорошо. Его хорошо отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно. А тот, кто увлекается иностранными языками… в точечной настройке ему будет тяжело. Это качество тоже в плюс Виталия Леонтьевича», — сказал Володин.
Реакцию фракции (смех в зале) спикер Госдумы объяснил неожиданностью решения Медведева.
«Такая реакция была скорее всего больше из-за того, что это было решение неожиданное, но, как вы понимаете, такие решения и дают результат», — сказал спикер Госдумы.
В рамках рабочего совещания по вопросу развития жилищного строительства в РФ состоялась встреча Володина и кандидата на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталия Мутко с участием председателей профильных комитетов Госдумы.
Мутко произнес ставшую знаменитой речь, начинавшуюся со слов Let me speak from my heart, в Цюрихе перед заседанием исполкома ФИФА в 2010 году, в ходе которого Россия получила право провести чемпионат мира-2018. В интернете циркулировала фотография страницы, где этот текст был написан транслитом: «Лет ми спик фром май харт», намекалось на ярко выраженный акцент Мутко.