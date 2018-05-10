Киев, 10 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в г. Аахен (Германия) прошла встреча президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры встретились на полях церемонии вручения Макрону премии Карла Великого.

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Главные цели встречи сторон — согласовать общую позицию, с которой Меркель поедет в Сочи 18 мая, а позже с визитом в Россию отправится Макрон. Речь идет, в частности, о перспективах размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Кроме того, по итогам трехсторонней встречи канцлер Германии Меркель заверила, что переговоры «прошли успешно».

«Мы знаем, что для разрешения международных конфликтов часто нужно много времени, но мы будем и далее прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Меркель.

По словам политического эксперта Александра Антонюка, заявление Меркель говорит о том, что между участниками «нормандского формата» сохраняются противоречия.

«Если говорить дипломатическим языком, это значит наличие противоречий между сторонами, в том числе между представителями Украины, и в частности, президентом Украины Петром Алексеевичем… Есть четкие общие позиции, но пока стороны не готовы говорить о деталях механизма, который будет применяться», — сказал Антонюк 10 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом он не исключает, что на смену «нормандскому» и минскому формату переговоров придет другой.

«Российская Федерации фактически саботирует «нормандский формат»… Если один формат потеряет свою актуальность, появится что-то новое. К этому я отношусь достаточно спокойно, понимая, как блефует Российская Федерация… РФ заложила подводные камни в работу Контактной группы. РФ в этом формате (минском формате) приложит все усилия, чтобы не дать возможность решить вопросы. События на Донбассе и Крыму — это геополитические интересы РФ в плане дестабилизации экономической и политической ситуаций на европейском континенте», — считает Антонюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в немецком городе Аахен проходит встреча президента Порошенко с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель. Туда глава украинского государства прибыл заранее и уже провел встречу с главой Еврокомиссии Дональдом Туском. Мероприятие не анонсируется как встреча участников «нормандского формата», поскольку проходит без участия российского президента Владимира Путина.