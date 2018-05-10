Ярославль, 10 мая, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев может быть привлечен к уголовной ответственности за организацию протеста против ввоза московского мусора. 10 мая после завершения суда в связи с несанкционированным митингом 18 апреля Воробьеву были вручены 2 новые повестки по еще 2 делам об административных правонарушениях. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Воробьев.

Александр Воробьев

«Под видеозапись мне были вручены повестки по еще 2 делам об административных правонарушениях. За якобы организацию одиночных пикетов на Советской площади и встречи с избирателями на площади Волкова, которая был еще в марте перед президентскими выборами. Третье административное правонарушение по этим статьям влечет за собой возбуждение уголовного дела. Думаю, этого власти и добиваются. Хотят сделать из меня уголовника за защиту интересов жителей Ярославля. Это все похоже на цирк — мы постоянно подаем уведомления о проведении акций, и постоянно нам отказывают под надуманными предлогами. Якобы проводятся какие-то мероприятия. Мы ведем себя как законопослушные граждане. Однако мэрия нарушает право граждан на мирные собрания. Мы написали заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действий администрации. Но реакции на это от прокурора нет. Между тем меня привлекают к ответственности, и, скорее всего, хотят вывести из политики, потому что человек с судимостью не может избираться. Такого давления на коммунистов с использованием правоохранительных органов не было в Ярославле очень давно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 мая по первому из трех административных дел суд оштрафовал Воробьева на 10 тыс рублей.