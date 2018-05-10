Москва, 10 мая, 2018, 16:15 — ИА Регнум. На должность главы Счетной палаты могут назначить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») или члена комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрия Синельщикова (КПРФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об обсуждении таких кандидатур во фракциях Госдумы заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

Ранее вновь назначенный на должность премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что бывшая глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова займет должность в новом правительстве и станет вице-премьером. В связи с этим фракции Госдумы должны направить президенту свои предложения по кандидатам на должность главы СП.

«Мы знаем, что в «Справедливой России» активно обсуждается кандидатура Анатолия Аксакова. Среди коммунистов есть такие сильные юристы, как (первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту) Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков, которые могли бы быть предложены фракцией КПРФ. Что касается фракции «Единая Россия», то у нас, безусловно, самым подготовленным в этом отношении человеком является Александр Жуков, который долгие годы был председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам, затем зампредседателя правительства, а в последнее время работает первым зампредседателя Госдумы», — заявил Исаев.

Однако, по его словам, сам Жуков заявил, что хотел бы продолжить работу в парламенте. Поэтому кандидатом от «Единой России» может стать человек за пределами фракции, объяснил Исаев.

«Мы будем консультироваться в том числе и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьезных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. В этом вопросе для нашей фракции главным будет профессионализм кандидата, его умение выстроить очень важную работу, обеспечивающую парламентский контроль», — отметил Исаев.

По его словам, депутаты фракции «Единая Россия» смогут определиться с кандидатом на должность главы Счетной палаты до 18 мая.