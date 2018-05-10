Жуков, Аксаков, Синельщиков: В Госдуме ищут главу Счетной палаты
Москва, 10 мая, 2018, 16:15 — ИА Регнум. На должность главы Счетной палаты могут назначить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») или члена комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрия Синельщикова (КПРФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об обсуждении таких кандидатур во фракциях Госдумы заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее вновь назначенный на должность премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что бывшая глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова займет должность в новом правительстве и станет вице-премьером. В связи с этим фракции Госдумы должны направить президенту свои предложения по кандидатам на должность главы СП.
«Мы знаем, что в «Справедливой России» активно обсуждается кандидатура Анатолия Аксакова. Среди коммунистов есть такие сильные юристы, как (первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту) Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков, которые могли бы быть предложены фракцией КПРФ. Что касается фракции «Единая Россия», то у нас, безусловно, самым подготовленным в этом отношении человеком является Александр Жуков, который долгие годы был председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам, затем зампредседателя правительства, а в последнее время работает первым зампредседателя Госдумы», — заявил Исаев.
Однако, по его словам, сам Жуков заявил, что хотел бы продолжить работу в парламенте. Поэтому кандидатом от «Единой России» может стать человек за пределами фракции, объяснил Исаев.
«Мы будем консультироваться в том числе и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьезных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. В этом вопросе для нашей фракции главным будет профессионализм кандидата, его умение выстроить очень важную работу, обеспечивающую парламентский контроль», — отметил Исаев.
По его словам, депутаты фракции «Единая Россия» смогут определиться с кандидатом на должность главы Счетной палаты до 18 мая.