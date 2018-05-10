Санкт-Петербург, 10 мая, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Промышленные альпинисты забрались на высшую точку небоскреба «Лахта Центра», построенного в Санкт-Петербурге, где сняли и выложили в Instagram видео с высоты 462 метра.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на фоне «Лахта центра»

«Монтажники-высотники на шпиле Лахта Центра самого высокого небоскреба Европы!», — гласит подпись к этой захватывающей дух видеозаписи.

Видеозапись с вершины «Лахта Центра» — https://www.instagram.com/p/Bil4GeCBuBQ/?taken-by=lakhtacenter

На кадрах видно, что на верхушке небоскреба установлена круглая плашка, на которой высота сооружения выбита в миллиметрах — 462 000.

Ролик просмотрели уже более 13 тыс. раз, многие оставили восторженные отзывы о работе верхолазов:

«Даже от видео не по себе) бывают же люди»; «Нереально круто! А можно билетик?)»; «Ужас как страшно»; «Реально супергерои»; «Даже смотреть страшно»; «Как космонавты»; «Наверняка птицы, пролетая мимо, уважительно здороваются»; «Браво, ребята! А у меня, кажется, ладошки вспотели», — пишут пользователи Instagram.

Напомним, «Лахта Центр» строится на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Строительство будет завершено в 2018 году. Доминанта комплекса — 462-метровый небоскреб — уже стала самым высоким зданием Европы.

Комплекс будет иметь площадь 400 тысяч квадратных метров. Офисные пространства комплекса займут структуры группы «Газпром», порядка трети площадей отведено под концептуальные общественные пространства: открытый амфитеатр, пешеходную набережную, обзорную площадку, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года башня «Лахта центра» достигла проектной высоты в 462 метра. Небоскреб «Лахта центра» в Петербург с октября 2017 года является высочайшим зданием Европы. На 2018 год запланирован старт строительства второй очереди «Лахта Центра» (высотой 88 метров), общая площадь которой составит еще 170 000 кв. м.