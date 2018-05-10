Киев, 10 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Во время встречи в немецком Ахене с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Украины Петр Порошенко «скоординировал» будущую встречу в «нормандском формате», передает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель и Порошенко

«Мы скоординировали повестку дня, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата, которое может пройти в Париже», — сказал Порошенко.

Он пояснил, что 18 и 23 мая Меркель и Макрон встретятся с президентом России Владимиром Путиным и согласуют с ним будущую встречу «четверки».

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Напомним, несмотря на отсутствие президента Путина на сегодняшней встрече в Ахене, украинская сторона попыталась представить ее как переговоры в «нормандском формате». На них якобы должен был решиться вопрос о размещении в Донбассе миротворцев ООН, хотя единственными сторонами, которые могут дать добро на подобные действия, являются конфликтующие стороны — Киев и провозгласившие независимость Донецкая и Луганская народные республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не рассматривают встречу в Ахене как переговоры в «нормандском формате».

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