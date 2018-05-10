Москва, 10 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Открытие автомобильной очереди Крымского моста состоится в ближайшее время — в присутствии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил 10 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, сложно себе представить, что церемония открытия сооружения подобного масштаба может пройти в отсутствии Владимира Путина.

«Не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста, скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что открытие будет в ближайшее время», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле обязательно анонсируют точную дату торжественной церемонии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что открытие Крымского моста с участием президента РФ Владимира Путина пройдет 15 или 16 мая. Отмечалось, что дата открытия колоссального сооружения выбиралась в соответствии с рабочим графиком главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, длина его составляет 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 млрд рублей.

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