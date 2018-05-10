Балашиха, Московская область, 10 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Балашихе (Московская область) приняли участие порядка 18 тыс. жителей. Сбор «однополчан» начался после парада Победы и митинга памяти, а завершились празднования салютом в 500 залпов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Официальная часть торжества

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Вынос флагов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Официальная часть торжества

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Официальная часть торжества

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Официальная часть торжества

Начались торжества неожиданно — жителям сообщили о переносе начала парада с утреннего на дневное время. В ожидании военнослужащих, ветераны коротали время сидя на стульях, а дети из творческих коллективов, которые должны были выступать на празднике, играли в подвижные игры и фотографировались.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поздравление

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ордена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В центре Балашихи выставлена военная техника. Дети изучают танк

Парад начался после окончания торжеств на Красной площади Москвы. Впервые для Балашихе проход парадных расчётов сопровождался оркестром. В торжестве приняли участие 400 военнослужащих и 200 кадетов, сообщается на официальном портале органов местного самоуправления округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Вынос флагов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Парад Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Парад Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Торжественное мероприятие

По окончании парада на проспекте Ленина возле Мемориала Славы провели митинг памяти в честь Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, жители и гости города. Стоит отметить, что на улице было множество детей, на акции приходили сразу целыми семьями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Официальная часть торжества

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Возложение цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Возложение цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Возложение цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В шествии участвовали дети и взрослые

После митинга стартовала всенародная акция «Бессмертный полк». Для небольшого городского округа число участников шествия стало колоссальным — 18 тыс. человек: 10 тыс. в центре Балашихи и 8 тыс. в микрорайоне Железнодорожный. По окончании торжеств в городе прогремел праздничный салют из 500 залпов. Салют продлился 12 минут.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный концерт в Балашихе собрал горожан у сцены