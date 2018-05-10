Парад и «Бессмертный полк» в Балашихе собрали 18 тыс. горожан: фоторепортаж
Балашиха, Московская область, 10 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Балашихе (Московская область) приняли участие порядка 18 тыс. жителей. Сбор «однополчан» начался после парада Победы и митинга памяти, а завершились празднования салютом в 500 залпов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Начались торжества неожиданно — жителям сообщили о переносе начала парада с утреннего на дневное время. В ожидании военнослужащих, ветераны коротали время сидя на стульях, а дети из творческих коллективов, которые должны были выступать на празднике, играли в подвижные игры и фотографировались.
Парад начался после окончания торжеств на Красной площади Москвы. Впервые для Балашихе проход парадных расчётов сопровождался оркестром. В торжестве приняли участие 400 военнослужащих и 200 кадетов, сообщается на официальном портале органов местного самоуправления округа.
По окончании парада на проспекте Ленина возле Мемориала Славы провели митинг памяти в честь Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, жители и гости города. Стоит отметить, что на улице было множество детей, на акции приходили сразу целыми семьями.
После митинга стартовала всенародная акция «Бессмертный полк». Для небольшого городского округа число участников шествия стало колоссальным — 18 тыс. человек: 10 тыс. в центре Балашихи и 8 тыс. в микрорайоне Железнодорожный. По окончании торжеств в городе прогремел праздничный салют из 500 залпов. Салют продлился 12 минут.