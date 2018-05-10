Ярославль, 10 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Кировский районный суд оштрафовал лидера Ярославских коммунистов Александра Воробьева к штрафу в 10 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Воробьев.

Митинг в Ярославле

Митинг против ввоза мусора из Москвы в Ярославскую области прошел 18 апреля на площади Волкова. Власти его не согласовали. По окончании мероприятия на Воробьева был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того полиция заподозрила коммуниста и в организации одиночных пикетов перед правительством области. Это административное дело судом еще не рассмотрено.

«Это политическое давление на нас, чтобы прекратить протесты. Но мы их не остановим. Люди возмущены, и мы будем выражать их мнение. Решение же суда планируем обжаловать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Следующий митинг коммунисты намерены провести через месяц после первого — 18 мая.