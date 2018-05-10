Санкт-Петербург, 10 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская Восточная академия сможет начать свою работу после ремонта здания, которое было ей найдено и выделено властями Санкт-Петербурга. При этом на ремонт исторического здания Соборной мечети потребуется еще примерно два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 10 мая руководитель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Напомним, решение о создании негосударственной Восточной академии было принято в 2015 году, но его реализация упиралась в необходимость поиска помещений. В феврале 2018 года Смольный сообщил, что академии будет предоставлено в пользование здание в центре Петербурга, на улице Тюшина. После ремонта, который будет финансироваться из внебюджетных средств, и получения лицензии Академия сможет начать полноценную образовательную и научную деятельность. Восточная академия будет готовить религиозных и светских специалистов в сфере ислама, восточных языков, исторических и общественных наук.

«В ближайшее время планируется выявить объем работ, необходимых для приведения здания в порядок и восстановления помещений. Объем работы, конечно, там большой, — сказал Панчеев. — Будем искать инвесторов, надеюсь, всё с Божьей помощью сделаем».

Муфтий уточнил, что со стороны губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко высказана готовность оказывать необходимое содействие в обустройстве и запуске работы Восточной академии. Панчеев добавил, что решение о выделении здания под это научно-образовательное учреждение было встречено мусульманской общественностью Петербурга с большой благодарностью.

«Эта идея витала в умах Петербурга на протяжении более двухсот лет. Она сбылась, и теперь многие постараются войти и участвовать в ремонте и подготовке помещений для Восточной академии», — сказал муфтий, имея в виду, прежде всего, предпринимателей из числа мусульман.

При этом Панчеев подчеркнул, что в деятельности академии основной упор будет делаться на светское образование, культурологию, изучение мировых религий, европейских и восточных языков. Одновременно Восточная академия будет готовить кадры для нужд Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада и других мусульманских общин России. Начало работы академии будет напрямую зависеть от сроков ремонтных работ.

Равиль-Хазрат Панчеев отметил, что образовательная деятельность в направлении подготовки квалифицированных специалистов в сфере ислама ведется в Петербурге уже несколько лет. Например, духовное управление уже два года сотрудничает с РГПУ им. Герцена, этот вуз принял нескольких магистрантов, в этом году первые из них уже заканчивают магистратуру, другие — заканчивают первый курс. Они изучают арабский язык, историю ислама, Корана и Ближнего Востока, другие дисциплины.

«Восточная академия позволит вести обучение не с уровня магистратуры, а с первого курса высшего образования. Надеюсь, в ближайшее время к этому и приступим, в зависимости от срока окончания ремонта здания», — отметил муфтий Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Равиль-Хазрат Панчеев также рассказал о ходе реставрационных работ в Соборной мечети Санкт-Петербурга. По его словам, для окончания этих работ потребуется еще два года.

«В прошлом году была реставрация первого этажа. Мы надеялись, что в этом году второй и третий этаж будут реставрироваться. Но пока реставраторы взялись только за второй этаж, а третий этаж — на следующий год», — пояснил муфтий Петербурга.

Панчеев напомнил, что с 16 мая у мусульман начинается священный месяц Рамазан, накануне и в ходе которого в мечети пройдут массовые богослужения, и это, разумеется, создаст сложности для реставрационных работ.

«Будем выбирать оптимальный вариант, чтобы и служба шла, и ремонтные работы, чтобы мы в этом году смогли завершить этап реставрации второго этажа, чтобы к зиме мусульмане полноценно могли прийти и совершать молитвы внутри мечети», — отметил Равиль-Хазрат Панчеев.