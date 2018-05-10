Ереван, 10 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Отношения между Грузией и Арменией не должны основываться на геополитических факторах. Об этом заявил недавно избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью грузинскому телеканалу «Пирвели архи» (Первый Канал).

1tv.ge Никол Пашинян

«Грузия — дружественная страна. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться, поскольку мы являемся братскими странами и партнерами. В программе нашей партии Грузия играет решающую роль для Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, армяно-грузинские отношения должны быть свободны от геополитических влияний.

«Иногда геополитические факторы влияют на наши отношения и, к сожалению, эти факторы не всегда позитивны», — отметил глава правительства.

Он считает, что Грузия и Армения должны сформировать отношения, которые будут свободны от геополитических факторов.

«Я думаю, мы должны сформировать отношения, которые будут свободны от геополитических факторов. Армения и Грузия должны углублять отношения во всех сферах как в экономической, так и в политической сферах, а также развивать отношения между народами», — сказал Никол Пашинян.

Он также пригласил своего грузинского коллегу Гиоргия Квирикашвили в Армению и выразил надежду, что он также получит такое приглашение из Грузии.