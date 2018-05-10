Ереван, 10 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Ереване возле здания мэрии проходит акция протеста с требованием отставки мэра города, члена Республиканской партии Армении Тарона Маркаряна.

yerevan.am Тарон Маркарян

Протестующие перекрыли движение на прилегающей к зданию мэрии улице. Акция не связана с уличными протестами в Армении, которые возглавлял избранный 8 мая премьер-министром Никол Пашинян. Но члены совета старейшин города из блока «Елк» также присоединились к протестующим.

Собравшиеся у здания мэрии граждане обвиняют Тарона Маргаряна в коррупции и нецелевом расходовании средств бюджета армянской столицы.

В заявлении инициативы «Отвергни Тарона» в частности, говорится: «Основной и ближайшей целью общенародного движения является избавление от нынешнего преступного и коррумпированного режима Республиканской партии. Победа над системой государственного управления еще не означает нейтрализацию криминально-олигархической системы в органах местного самоуправления. ОМС не подчиняются премьер-министру или органам государственного управления. Они формируются в результате выборов и ответственны непосредственно перед местным населением. Основываясь на поступивших сразу после вступления в должность Тарона Маргаряна многочисленных сообщениях граждан и групп о преступлениях, грабеже, различного рода беззакониях и антиконституционных действиях, требуем отставки мэра и роспуска совета старейшин».

Мэр Еревана — выборная должность. На состоявшихся мае 2017 года выборах Республиканская партия Армении получила большинство в совете старейшин. Если даже Тарон Маргарян подаст в отставку, то фракция РПА в совете старейшин сможет выдвинут и избрать мэром другого представителя партии.