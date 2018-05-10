Ярославль, 10 мая, 2018, 14:36 — ИА Регнум. На должность руководителя региональной лизинговой компании выдвинут Илья Филиппов, возглавляющий Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

На своей странице в Facebook глава региона пишет, что процесс создания Региональной лизинговой компании продолжается, и летом она будет готова предоставить в лизинг первое оборудование. Уже зарегистрировано юридическое лицо.

«Располагаться РЛК будет там же, где и другие структуры инвестиционного блока правительства области. Это удобно для предпринимателей: все услуги по поддержке малого и среднего бизнеса они могут получить в одном месте», — сообщает губернатор.

Он назвал и имя будущего руководителя Региональной лизинговой компании: на эту должность выдвинут Илья Филиппов. Особо глава региона отмечает, что это «коренной ярославец и опытный специалист по работе с бизнесом». Более четырех лет он возглавляет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.