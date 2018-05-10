Канны, Франция, 10 мая, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ответил на письмо главы МИД Франции с просьбой помочь обвиняемому в многомилионных хищениях режиссеру Кириллу Серебренникову попасть на Каннский фестиваль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кинопросмотра.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил на пресс-конференции ведущий Джоэль Шапрон.

Отмечается, что фильм Серебренникова «Лето» на кинофестивале представлен в основной программе. Лента рассказывает об истории знакомства и отношение лидера группы «Кино» Виктора Цоя, лидера «Зоопарка» Михаила Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома «Кино».

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Напомним, Кирилл Серебренников с конца августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении 133 млн рублей бюджетных средств при реализации проекта «Платформа».

Фигурантами по уголовному делу также проходят глава Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывшие руководители «Седьмой студии», которой и были выделены бюджетные деньги, Алексей Малобродский и Юрий Итин.

В апреле Басманный суд Москвы продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста для Серебренникова и Апфельбаум до 19 июля 2018 года, Итина — до 23 мая.

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