Киев, 10 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Трудовые мигранты принесли 8,5% ВВП Украине в 2017 году, заявили в Европейской банке реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает 10 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

По данным банка, в последние годы трудовая миграция с Украины усиливается.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в ходе которого к власти пришли украинские националисты. После этого в стране начался системный кризис: цены на продукты резко выросли, стоимость газа увеличилась в 10 раз, а зарплаты в реальном выражении стали ниже.

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При этом Украина стала активно набирать кредиты, поскольку иначе стабилизировать экономику было невозможно. Так, в ближайшие пять лет Киев должен выплатить около $25 млрд по внешним задолженностям.

Помимо этого в Донбассе продолжается гражданская война, которую Украина не намерена заканчивать мирным способом. Все это привело к увеличению потока мигрантов с Украины. Жители страны выезжают на заработки в Россию, Польшу и другие страны, где лучшие и зарплата, и условия труда.