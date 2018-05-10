Москва, 10 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Москве надеялись, что вслед за объединением Германии последует «подлинное объединение Европы» в формате «общеевропейского дома», однако этого не произошло по вине Запада. Об этом заявил 10 мая исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Открывая переговоры со своим германским коллегой Хайко Маасом, Лавров подчеркнул, что объединение Европы на принципах «равной и неделимой безопасности» остаётся у российской власти в качестве стратегической цели.

«Готовы искать общеприемлемые подходы с нашими германскими, западными партнерами даже в нынешней, совершенно не устраивающей нас ситуации, которая была создана не по нашей вине», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на взаимодействие с Германией по всему комплексу вопросов в двусторонних отношениях, а по международным делам ровно в той степени, в которой к этому готов Берлин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 10 мая на переговорах с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым, что конфликт в Сирии на может быть урегулирован без участия России. По словам Мааса, для разрешения сложных международных проблем следует искать компромиссы и «выслушивать аргументы друг друга».

Он также добавил, что Германия «осознает свою ответственность» за то, что происходит в ЕС и за то, что происходит в отношениях между Берлином и Москвой.

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