Париж, 10 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал 10 мая Иран и Израиль к деэскалации после вспышки напряженности между двумя странами в Сирии, заявили в Елисейском дворце, сообщает французский телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Он призывает к деэскалации», — подчеркнули в администрации президента, который находится в Германии, где ему должна была вручена международная премия имени Карла Великого.

Напомним, в ночь на 9 мая Израиль нанес удар по позициям Корпуса Стражей Исламской революции в Сирии, в результате которых погибли иранские военнослужащие, а также мирные жители — граждане Сирии.

Затем в пресс-службе израильской армии заявили о том, что со стороны иранских сил, распложенных в Сирии, по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено около 20 ракет.

В ответ на это вооруженные силы атаковали десятки иранских объектов, находящихся на территории арабской республики. Ударом подверглись военные цели, принадлежащие иранским формированиям «Аль-Кудс», в том числе батареи ПВО.