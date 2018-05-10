Тверь, 10 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Мемориал «Ксты» торжественно открыт в Пеновском районе Тверской области 9 мая, в День Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, комплекс отрыт после реставрации, которую провели по поручению главы региона Игоря Рудени. В церемонии приняли участие руководство и жители района, молодежь.

Пресс-служба правительства Тверской области Мемориал «Ксты»

Деревня Ксты была оккупирована немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В январе 1942 года фашисты, уже отступая под натиском советских войск, расстреляли и сожгли всех жителей деревни.

До 1979 года здесь, в память об убитых мирных жителях, стояла лишь небольшая стела. Авторами мемориала стали выдающиеся деятели искусства Исаак Бродский, Игорь Покровский. Участники церемонии выразили благодарность губернатору Игорю Рудене, по поручению которого в 2018 году проведена реставрация мемориала.

На реставрацию мемориала «Ксты» из областного бюджета было направлено более 19,4 млн рублей. Работы начались в феврале: специалисты демонтировали разрушенные части мемориала, провели гранитную облицовку, сделали освещение, отремонтировали пешеходную дорожку и выложили брусчатку.

Накануне глава региона побывал на мемориале с инспекционной поездкой. Игорь Руденя почтил память жителей деревни, погибших в 1942 году, возложил цветы к мемориалу. Губернатор также оценил выполнение ремонтно-реставрационных работ. В ходе осмотра он поручил провести дополнительное благоустройство территории, прилегающей к мемориальному комплексу.

В День Победы, напомним, торжества проходили во всех муниципальных образованиях Тверской области. В Твери празднование 9 мая открыли торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участников приветствовал губернатор Игорь Руденя. В 15:00 началось шествие Бессмертного полка, которое объединило более 33 тысяч жителей Верхневолжья. В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор и другие почётные гости. В 19:00 у Обелиска Победы была объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершил салют в 22:00.