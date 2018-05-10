Севастополь, 10 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Корпорация развития Севастополя намерена обратиться 10 мая в Арбитражный суд с иском к заместителю губернатора Илье Пономарёву и ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» о защите деловой репутации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КРС.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Претензии связаны с материалом под названием «Корпорация развития Севастополя проваливает реализацию проекта индустриального парка», размещенном 17 апреля на сайте «ИКС ТВ». В нем, в частности, заместитель губернатора Илья Пономарёв назвал работу акционерного общества неудовлетворительной, отметив, что средняя зарплата его сотрудников составляет около 110 тысяч рублей в месяц.

«Работу Корпорации развития по привлечению резидентов индустриального парка расцениваю как неудовлетворительную. Фактически привлечением резидентов занимается департамент экономического развития», — подчеркнул в эфире Пономарёв, потребовав от Корпорации активизировать работу по привлечению реальных, а не «мыльных» резидентов».

В тот же день, 17 апреля, в эфире телеканала «ИКС» вышел видеосюжет с претензиями Ильи Пономарёва уже к трудовому договору с директором корпорации Олегом Николаевым.

«В ноябре прошлого года Совет директоров утвердил текст документа. Однако через месяц был подписан другой, с более выгодными для Николаева условиями: увеличился срок договора с одного года до пяти, добавили компенсацию на оплату квартиры. Не забыли выплату компенсации в размере 10 окладов в случае досрочного расторжения договора вместо трех, которые были в первом варианте договора. И работу директора в выходные дня оценили выше: было три дня за переработки, стало — 15. Возникли вопросы и по другим пунктам, которые противоречат Трудовому законодательству РФ», — отметил Илья Пономарёв.

Однако в Корпорации развития Севастополя информацию посчитали недостоверной.

«18 апреля Корпорация предоставила телеканалу «ИКС» действующий трудовой договор Олега Николаева. Канал пообещал провести журналистское расследование и дать акционерному обществу право высказать свою позицию. Но спустя три недели никто из редакции на контакт так и не вышел», — отметили в пресс-службе КРС.

Сам Николаев ранее заявлял, что не пользовался, не пользуется и не собирается пользоваться никакими выгодами, прописанными в трудовом договоре по инициативе Совета директоров, сформированного из чиновников правительства Севастополя. Он также заявлял, что о его отказе от включенных в трудовой договор преференций в правительстве знают: губернатор Дмитрий Овсянников и его замы были уведомлены об этом ещё в июне 2017 года, а оклад Николаева утвержден в сумме 8 тыс. рублей.

«Появившаяся в СМИ со слов Ильи Пономарёва информация о средних зарплатах в Корпорации в размере 110 тысяч рублей в месяц также не соответствует действительности. Она в два раза ниже той, что заместитель губернатора озвучил журналистам ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания». А сам фонд оплаты труда в Корпорации был утвержден Советом директоров до назначения Олега Николаева руководителем акционерного общества. Также Корпорация до сих пор не получила ответ, на основании какого официального документа или заключения Илья Пономарев сделал вывод о меньшем количестве потенциальных резидентов», — пояснили в пресс-службе КРС.

Впрочем, претензии к Корпорации развития Севастополя есть не только у чиновников правительства. Так, в конце апреля генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов заявил крымским журналистам, что директор Корпорации развития Севастополя после своего назначения ни разу ни встретился с пулом местных предпринимателей.

«По моему мнению, Корпорация развития Севастополя живёт в своем мирке. За всё время существования этой структуры, тем более за последний год, когда пришёл к руководству товарищ Николаев, ни он, ни его команда ни разу не нашли времени встретиться с местным пулом предпринимателей и инвесторов, готовых вкладываться в развитие города. Нас они здесь не видят. Они не верят в местных предпринимателей, это не только мое мнение. Отношение предпринимателей к руководителю корпорации крайне негативное», — подчеркнул Кабанов.

Сам Николаев комментируя претензии, заявлял корреспонденту ИА REGNUM, что возглавляемая им структура до сих пор не имеет нормативной базы по и полномочий по работе с инвесторами.

«Слова господина Кабанова расцениваю как пустые. Он — член ЛДПР, у которой в Заксобрании Севастополя есть целая фракция, обладающая правом законодательной инициативы. Мы встречались на стратегической сессии осенью, где я обозначал проблемы с отсутствием необходимой нормативной базы для работы с инвестором. Сотрясать воздух, конечно можно, я готов слушать критику господина Кабанова, если он что-то предложит. У него тесный контакт с губернатором Севастополя и его первым замом. С момента моего прихода на пост директора Корпорации мы добиваемся от правительства полномочий, которые позволят создавать инвестклимат в городе, хотя бы в стандартах материка. Но на сегодняшний день, стоит это признать, эффективного взаимодействия с правительством не получается», — пояснял директор КРС.