Калуга, 10 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Во время пожара в частном жилом доме в деревне Клюшки Спас-Деменского района погиб житель Москвы, по факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщила 10 мая пресс-служба следственного управления СК России по Калужской области.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Пожар произошел в ночь на 9 мая 2018 года. Отмечается, что погибший — мужчина 1963 года рождения.

«По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, возможно при курении», — говорится в сообщении.

Процессуальное решение будет принято следователями после проведения проверки.

Добавим, что за последние два месяца при пожарах в Калужской области погибли, по меньшей мере, трое. В марте в деревне Семеновское Износковского района огонь унес жизнь 67-летней пенсионерки. Через два дня в деревне Алешково Малоярославецкого района погиб мужчина. Факт смерти 43-летнего безработного мужчины зафиксирован в Медыни.

Ранее в Калуге в микрорайоне Дубрава сгорела квартира. Ее владельца удалось спасти, однако он получит серьезные повреждения в результате отравления продуктами горения.