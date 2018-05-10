Красноярск, 10 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Алексей Печёнкин, Krskstate.ru 9 мая 2018 года, Красноярск

«Мы убедили весь мир, что Победа будет за нами»

В Красноярском крае, как и по всей стране, 9 мая отпраздновали День Победы. В краевом центре состоялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Алексей Печёнкин, Krskstate.ru День Победы в Красноярске

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На площади Революции в течение дня работала выставка военной техники, были развёрнуты полевые кухни. Красноярцам показали видеоролики о земляках — ветеранах Великой Отечественной войны. В ходе праздничных мероприятий на площадь Революции внесли Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

По словам врио губернатора края Александра Усса, День Победы — это праздник, который несёт «мощную созидательную силу»:

«Сегодня мы встречаем очередную годовщину победной весны 45-го года. Отмечая наш самый светлый и по-настоящему святой праздник в 73-й раз, мы вновь и вновь ощущаем его мощную созидательную силу: он объединяет нас всех и делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. История не знала столь жестоких, кровопролитных войн, какую навязал нам фашизм. Но она и не знала примеров такой героической борьбы, которую вёл наш народ, отстаивая идеалы добра, человечности, отстаивая свою независимость и свободу. Наши сердца переполняет безмерная гордость за этот подвиг. И так же велика наша скорбь по жертвам войны, по ушедшим героям».

Он напомнил, что красноярцы во время Великой Отечественной войны участвовали в переломных битвах под Сталинградом и на Курской дуге:

«Именно тогда мы убедили весь мир, что Победа обязательно будет за нами. Убедили и дошли до Берлина».

В шествии в Красноярске приняли участие более 30 парадных расчётов, общее количество участников превысило 1800 человек.

Затем жители и гости Красноярска приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Krskstate.ru Шествие многотысячного «Бессмертного полка» в Красноярске

В колонне, по данным краевых властей, по проспекту Мира прошли около 40 тысяч человек. Несмотря на пасмурную и холодную погоду, горожане участвовали в акции целыми семьями.

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К шествию «Бессмертного полка» присоединился и врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Он нёс портрет своего отца, который в 1942 году ушёл на фронт и с боями прошёл от Сталинграда до Берлина. Награждён двумя медалями «За отвагу» и медалью «За оборону Сталинграда».

Алексей Печёнкин, Krskstate.ru «Бессмертный полк» в Красноярске

Колонна дошла до площади Мира, где состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Финалом празднования стал 15-минутный салют.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, после шествия «Бессмертного полка» красноярцы установили рекорд России. Около 14 тысяч человек спели на площади Мира песню «День Победы».

«Создавалось такое ощущение, что в этот момент вместе с нами пели наши деды и прадеды, которые ковали Победу на фронте и в тылу. Это невероятно, сложно передать словами!» — делились впечатлениями красноярцы.

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Для фиксации рекорда в Красноярск приехала специальная комиссия. Ранее самое массовое исполнение песни было зафиксировано Книгой рекордов России в 2015 году в Иркутске. Тогда около 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия».

Борьба с павильонами продолжается

Стало известно, когда в Красноярске снесут павильоны на улице Перенсона.

Красноярские предприниматели заявили, что власти «объявили войну малому бизнесу», и в результате сноса торговых павильонов в городе без работы останутся сотни человек. Владельцы павильонов утверждают, что администрация действует незаконно и снос не должен происходить без решения суда. Власти Красноярска заявляют, что действуют в рамках закона. По их мнению, в городе наблюдается дефицит общественных пространств, павильоны его не украшают и являются лишними. К тому же Красноярск наводит лоск перед Универсиадой, которая состоится в марте 2019 года.

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Сегодня, 10 мая, чиновники объявили, что снос павильонов по ул. Перенсона начнётся с середины мая и будет завершён в течение 3−4 недель.

«15 мая у нас крайний срок, с 16 мая выйдем на работы, сможем приступить к демонтажу, начнём аккуратно все демонтировать», — цитирует «Сибирское агентство новостей» руководителя Центрального района Красноярска Дмитрия Дмитриева.

Чиновник также подчеркнул, что «время для переговоров закончилось». По его словам, за компенсационными местами в администрацию района обратился лишь один предприниматель, и «ему помогли».

Как уже сообщало ране ИА REGNUM, в Красноярске 19 апреля трое предпринимателей собрались в павильоне на Перенсона и объявили голодовку. Позже к ним присоединились ещё несколько предпринимателей на Красрабе и на ул. Свердловской. Они протестовали против сноса своей собственности.

Как сообщили ИА REGNUM в Краевом союзе малого предпринимательства, владелец одного из павильонов заключил договор с администрацией до 2020 года, но «мэрия решила расторгнуть его без каких-либо объяснений». В КСМП утверждают, что аналогичная ситуация складывается и с другими временными сооружениями.

Голодовку предприниматели прекратили 27 апреля.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске по состоянию на март 2018 года насчитывалось порядка 6 тысяч временных сооружений. По данным мэрии, в 2017 году уведомления о необходимости переноса павильонов были направлены владельцам 444 временных сооружений, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц.

Глава района подозревается в получении взятки

В отношении главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 мая, в краевом управлении ФСБ, он подозревается в совершении преступлений коррупционной направленности.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД выяснили, что Бахтин организовал в районе преступную схему: он незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались муниципальные контракты по строительству объектов недвижимости на вверенной ему территории (до 10% от стоимости каждого контракта).

В ведомстве уточнили, что за время нахождения в должности главы района Бахтин «совершил множество эпизодов преступной деятельности, связанной с получением откатов от местных предпринимателей и взяток за оказание содействия». Чиновник задержан и помещён под стражу за вымогательство взятки в крупном размере. Он требовал от генерального директора подрядной организации 1 млн рублей за оказание содействия в подписании актов для оплаты работ по строительству детского сада на 190 мест в рамках муниципального контракта.

По информации УФСБ, Бахтин «намеренно чинил искусственные препоны при возведении объекта», в результате подрядная организация не могла производить работы по строительству и несла убытки. Бизнесмен передал взятку чиновнику через посредников. Всего глава Богучанского района получил от разных предпринимателей несколько миллионов рублей. Точная сумма сейчас устанавливается.

Добавим, по данным районной администрации, Александр Бахтин руководит Богучанским районом Красноярского края с 2005 года. В августе 2015 года переизбран главой района.