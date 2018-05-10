Ярославль, 10 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Состояние дороги «Шопша-Курба» в Ярославской области резко ухудшилось, после того, как по ней пошли московские мусоровозы, которые возят отходы на полигон «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал активист группы «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков.

Евгений Жаворонков Дорога «Шопша — Курба»

Он заметил, что участок дороги Шопша-Курба по которому проезжают московские мусоровозы, сворачивая с федеральной трассы М8, сильно повреждён. Большая часть его в ямах.

«Я не связываю это только с мусоровозами, но и отрицать, что они дают дополнительную нагрузку на дорогу, в результате чего происходит разрушение значительно быстрее, нельзя. В прошлом году такой катастрофической картины не наблюдалось. Мне кажется, что это все произошло весной в период паводка. И как раз в этот период начали ездить мусоровозы. И одно наложилось на другое — дополнительная нагрузка на дорогу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Жаворонков.

Между тем по дороге проходит автобусный маршрут «Ярославль автовокзал — Курба (через Шопшу)». По мнению Жаворонкова, часть денег, которые региональные власти планируют получить от правительства Москвы за размещение в регионе столичных отходов, следует направить на ремонт дороги. Пока же власти заявили лишь о том, что 300 млн рублей будет направлено на сам полигон, и 100 млн — на ликвидацию стихийных свалок.

«Областные чиновники сильно продешевили. Потому что восстанавливать десятки километров дороги было бы правильно из тех же «мусорных» денег. И пора начинать это делать уже сейчас, потому что скоро перебраться через провалы будет невозможно даже на синем мусоровозе», — считает Евгений Жаворонков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прием московского мусора начался в апреле, против этого в городе прошло несколько массовых акций.