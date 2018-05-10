Калуга, 10 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Калужане приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, колонна прошла от сквера Мира до площади Победы, где состоялся торжественный митинг.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День Победы

В праздничных мероприятиях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы.

«Это великий праздник для каждого жителя нашей страны, — заявил Александр Иванов. — Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым! Низкий поклон всем, кто тяжёлым трудом в тылу приближал Победу, всем, кто прошёл через ад фашистских концлагерей. Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот великий подвиг, за Победу во имя мира! Сегодня вы по-прежнему в строю, принимаете активное участие в жизни города, вдохновляете молодое поколение калужан своей удивительной стойкостью и жизнелюбием. Дорогие ветераны, уважаемые калужане, от всего сердца поздравляю вас с праздником! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы!».