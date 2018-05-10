Вильнюс, 10 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Председатель литовского Саюдиса либералов Еугениюс Гентвилас обратился к ДГБ с просьбой обнародовать всю информацию, представленную в документе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 мая. То, что произошло 10 лет назад — важное прошлое, но в документе ДГБ говорится о том, что концерн MG Baltic до сих пор оказывает влияние на политиков. То, что происходит сегодня, важно знать сегодня. Только если сейчас предпринять действия, можно остановить дальнейшее влияние концерна на политические процессы, поясняет он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Должно быть раскрыто всё, что в документе затушевано. Если кто-то осмелился передать документ СМИ, я требую, чтобы ДГБ набрался смелости и раскрыл засекреченные места. Это документ слишком важен обществу и всему политическому миру. Мы заслужили получать не дозированную информацию, а всю сразу. Может, кому-то и выгодно скрывать те места, но настоящие либералы, стремясь к абсолютной прозрачности, требуют открыть ящик Пандоры. О нас вытирают ноги, без суда делается политическая оценка, а либералам не оставлено ни права, ни возможности понять, что происходит за их спиной. Мы не можем знать то, чего не знаем — раскройте затушеванные места», — требует Гентвилас.

В обнародованном документе либералы выставляются как «проект» концерна, «дочернее предприятие» или «ребенок». Если партию называют ребенком концерна, тогда это «выросший без родителей проказник», который «сам учился жить и самостоятельно принимал решения», заявляет политик. Либералы во всех ситуациях вели себя совсем не так, как того хотели «приемные родители» этого проказника, добавил он.

«Мы удивлены опубликованной информацией ДГБ — а сколького мы еще не знаем. Сейчас очевидно, что предпринимались попытки оказывать влияние на этого непослушного ребенка, чья голова была забита свободой и желанием сломать стереотипы. Очевидно, что предпринимались попытки вмешаться во внутреннюю жизнь партии и что часть бывших сподвижников соблазнились на неясную конфетку из кармана незнакомого дяди. Но непослушное дитя вело себя не так, как хотел дядя с конфеткой или послушные мальчики, а так, как хотело оно само — голосования в сейме по вопросам реконструкции дороги или закону о быстрых кредитах тому подтверждение. В конце концов, Движение либералов и в 2009 году, и в 2014 году на президентских выборах поддержало Далю Грибаускайте, которая точно не была фавориткой концерна», — оправдывается Гентвилас.

Как сейчас можно понять, концерн цеплялся и к другим партиям, раздавая «конфетки послушным мальчикам».

«Досадно, что так происходит, но растущий ребенок отгородился от неподходящих друзей и живет дальше. Проказники-либералы всегда вели себя не так, как хотели бывшие сподвижники или дяди с конфетками. Последние сами выбирают, кому что давать — честные политики отказываются, а желавшие наесться давали обещания, но они так и не смогли обуздать непослушного ребенка. Группа послушных мальчиков, наверное, хотела повлиять на всю партию. Но они не были такими могущественными, какими их считали дяди из концерна или какими они себя выставляли. Если в засекреченном документе есть еще больше пуль для либералов, мы хотим, чтобы они выстрелили», — сказал Гентвилас.

Справка ИА REGNUM.

В Литве разразился громкий коррупционный скандал, который грозит перерасти в политический кризис. Коротко напоминаем хронологию событий. Весной 2016 года у лидера Саюдиса либералов Элигиюса Масюлиса дома и на рабочем месте в парламенте прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-й барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы публикуют личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу СМИ компании. Переписка вызвала уже политический скандал, а некоторые политики даже не исключили импичмента Грибаускайте. Президент Литвы попыталась представить переписку не как попытку сотрудничества, а как сигнал для MG Baltic через Масюлиса, что глава страны знает о махинациях олигархов. Однако такие объяснения оказались неубедительными даже в самой Литве. Парламент Литвы пообещал провести собственное расследование, а фигурировавший в переписке Грибаускайте журналист литовского телеканала LNK Томас Дапкусусугубил положение президента, рассказав подробности того, как она назначала судьями и прокурорами своих ставленников, которых контролировала напрямую, превратив литовское правосудие в «карманное».

В итоге к скандалу подключились и бывшие руководители страны — премьеры, глава парламента — которые подтвердили, что Грибаускайте, занимая высший пост, увлечённо плела интриги, а не заботилась о государстве. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ неизвестные источники (в Литве предполагают, что по заданию самой Грибаускайте) «слили» справку департамента государственной безопасности о 12-летней прослушке журналистов, политиков, предпринимателей концерна и иных лиц. Общая картина рапортов — Литву узурпировала коррупционная олигархия. Справка стала выгодной для Грибаускайте, поскольку она предстала борцом с коррупцией, а не склочницей и интриганкой. Более того, в комитете по нацбезопасности и обороне сейма Литвы добавили, что это только вершина айсберга, а полную картину продемонстрируют результаты парламентского расследования влияния бизнеса на политические процессы в стране.

Впрочем, очередной «слив» секретной справки породил новые скандалы — в Литве задались вопросом, как спецслужбы могли видеть весь масштаб коррупции 12 лет и ничего не делать? Сам Дапкус, который в справках ДГБ проходил едва ли не главным агентом влияния концерна, стал утверждать, что результаты справки и выводы, на основе слежки за ним, вырваны из контекста, а ДГБ Литвы — «кукольный» инструмент президента, которым она пользуется в критических ситуациях. О том, что Саюдис либералов не был «карманной партией» олигархов, заявил и действующий председатель Эугениюс Гентвилас, обвинив спецслужбы в «политиканстве».

Тем временем сама Грибаускайте, продолжая атаку, заявила, что различные главы правительств за последние 12 лет получали информацию о попытках олигархов узурпировать власть, что бросило тень уже на лидеров или бывших лидеров самых разных политических партий.

Концерн MG Baltic пообещал доказать свою прозрачность в суде и заявил, что в Литве уже укоренилась порочная практика, когда под пресс спецслужб может попасть буквально каждый, что якобы и произошло с их компанией, которая стала неугодной лично президенту.

Впрочем, вспоминая о событиях 12-летней давности, когда единые либералы раскололись на две партии и был основан Саюдис либералов, который и обвиняют в том, что он является проектом предпринимателей, экс-глава на тот момент ещё не распавшейся партии Артурас Зуокас свидетельствует, что выводы спецслужбы справедливые.