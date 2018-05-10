Буэнос-Айрес, 10 мая, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Клуб «Бока Хуниорс» в 33-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу. Клуб гарантировал себе чемпионский титул за тур до окончания первенства.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Бока Хуниорс» сыграла вничью с клубом «Химнасия и Эсгрима» в перенесённом матче 25-го тура. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Благодаря этой ничьей клуб стал победителем первенства, оторвавшись на четыре очка от идущего вторым «Годой-Крус» за тур до окончания чемпионата.

Отметим, что эта победа стала для «Боки Хуниорс» 33-й по счёту в чемпионатах страны. Ее самый принципиальный соперник — «Ривер Плейт» — побеждал в чемпионате 36 раз.

Лучшим бомбардиром клуба в сезоне стал нападающий Дарио Бенедетто, который забил девять голов и отдал три голевых паса.