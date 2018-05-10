Ереван, 10 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Председатель Комитета по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян подал в отставку, об этом он сообщил 10 мая на своей странице в Facebook.

Armlur.am Арман Саакян

Я принял решение оставить пост главы Департамента управления государственным имуществом при правительстве Республики Армения», — написал Саакян.

В своем сообщении чиновник пояснил, что «действовал открыто, публично, честно и с верой» в то, что каждый на своем месте выполняет работу с усердием.

Саакян выразил благодарность своим коллегам за плодотворное сотрудничество, благодаря которому Армении удалось «решить многие проблемы» и двигаться вперед.

После ухода с государственной службы я не покидаю политику, тем более, что год назад мы добились убедительной победы со своими товарищами по команде и сторонниками во время парламентских выборов. Сегодня я не имею права расстраивать своих избирателей и буду продолжать взаимодействовать с ними. Вместе мы продолжим наш путь к прогрессу нашего государства и общества», — написал Саакян.

Добавим, что свой пост Саакян занимал с 2011 года.

Ранее о своей отставке заявили и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян, его первый заместитель Артак Закарян и заместитель Артак Давтян.

Напомним, 8 мая оппозиционный депутат парламентской фракции «Елк» («Выход»), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра республики. Сразу после избрания он заявил, что намерен изменить состав правительства Армении коренным образом.