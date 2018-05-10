Москва, 10 мая, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В Госдуме начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Мы вместе со всеми парламентскими фракциями начинаем консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты РФ», — сказал Володин.

Парламентарии придают большое значение, кто займет должность главы Счетной палаты, так как это орган парламентского контроля, а также важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов.

«В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления. Нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Алексеевна Голикова с ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника президента РФ обладает этими данными», — констатировал Володин.

«Мы начали работу по подбору кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую должность», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатуру Голиковой глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по социальному направлению.