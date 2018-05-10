Москва, 10 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий нормы «закона Димы Яковлева», внесли в Госдуму депутаты всех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Группа коллег, представляющих четыре все фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России — «закон Димы Яковлева», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Уже установлен запрет иностранным и международным организациям, международным общественным движениям осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

«Предлагается установить, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в связи с нарушением ею указанного запрета», — следует из текста документа.

Депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия») отметил, что «иностранные государства не скрывают, что пытаются влиять на выборы в России, в том числе через различные международные некоммерческие организации, которые работают на нашей территории».