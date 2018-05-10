Калининград, 10 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Патриотическая общественность Калининградской области возмутилась инициативе присвоить новому скверу в Калининграде имя бывшей германской биржи. Общественники считают, что эта инициатива исходит от некоторых высокопоставленных региональных чиновников, которые используют административный ресурс для навязывания обществу одного из символов несуществующего города-крепости Кёнигсберг.

Vesti-kaliningrad.ru

Итак, на днях в интернете появился опрос, как назвать новый сквер, расположенный рядом с Домом культуры моряков (в германский период здесь располагалась Кёнигсбергская фондовая биржа). Голосование открыто на сайте «Активный гражданин | Калининградская область», оператором которого является Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

«Несмотря на то, что организаторы опроса предлагают несколько вариантов, налицо выпячивание названия «Биржевой», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального общественного движения «Калининградского патриотического форума» Михаил Черенков.

Во-первых, по словам Черенкова, сама формулировка вопроса уже указывает на продвигаемый чиновниками объект, а вопрос звучит так: «Как должен называться сквер в Калининграде возле здания бывшей биржи?». Во-вторых, в тексте подчеркивается, что сквер уже — «носит рабочее название «Биржевой».

"Разве нашему городу нужен сквер германской биржи?! Разве нам некого увековечить в нашем городе?! В годы Великой Отечественной войны погибло свыше 4 тысяч моряков Балтийского флота, многие из которых отдали жизнь в боях за наш город. Их память должна быть увековечена в Калининграде, и лучшее место для сквера в их честь — рядом со зданием Дома культуры моряков, а не немецкой биржи, как нам сегодня навязывают организаторы опроса», — заявил Михаил Черенков.

Общественников поддержала ГТРК «Калининград», начав на своем сайте альтернативное голосование за сквер Героев-моряков.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что портал «Активный гражданин | Калининградская область» создан при поддержке Совета министров Северных стран.

Также стоит отметить, что в случае присвоения скверу названия «Биржевой» фактически произойдет возврат немецкого названия этого места, поскольку до 1945 года улица, расположенная у сквера, носила название Börse Straße — Биржевая улица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что последние несколько лет общественному сознанию калининградцев буквально насаждается имя «кёнигсбергская биржа» вместе привычного советского названия Дом культуры моряков. В частности, на чуждый, немецкий лад памятник культуры склоняет вице-премьер Калининградской области Гарри Гольдман:

«На сегодняшний день заказана экспертиза здания кёнигсбергской биржи, после чего будет сформирован проект и смета по ремонту объекта культурного наследия» (цитата взята с сайта регионального правительства).