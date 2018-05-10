Санкт-Петербург, 10 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Оргкомитет ПМЭФ-2018 подтвердил, что в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Кроме того, в пленарном заседании ПМЭФ-2018, которое состоится 25 мая, будет участвовать директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт», — добавили организаторы ПМЭФ-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2018 откроется в Санкт-Петербурге 24 мая и продлится три дня.

Ранее стало известно, что посол США в России Джон Хантсман подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме. Американский дипломат выступит на круглом столе.

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Тема Петербургского форума в этом году— «Создавая экономику доверия».

Как поясняют организаторы, «на фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста».

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