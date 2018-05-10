Иваново, 10 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. По факту падения ребенка с аттракциона в Родниках возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ивановской области.

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«Сотрудниками следственного управления осуществляется осмотр места происшествия, изъятие документации, допрос свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы, — говорится в сообщении. — Расследование дела продолжается».

По данным следствия, ЧП произошло 9 мая в парке г. Родники Ивановской области. 11-летняя девочка, выпавшая из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона, получила различные травмы.

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