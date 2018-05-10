Ростов, Ярославская область, 10 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. 18−19 мая в Ростове Великом Ярославской области пройдет V юбилейный Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — X веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

МОТ «Золотое Кольцо» Ростов Великий

Свой первый юбилей фестиваль отпразднует с подобающим размахом. Он впервые пройдет в три этапа и на нескольких площадках. В этом году фестиваль проводится некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» при поддержке администрации городского поселения Ростов, Союза городов Золотого кольца, туристического комплекса «Ростовский», ЗАО ТК «Столица Золотого Кольца».

Этот год для фестиваля особенный, юбилейный. Мы не только решили продлить этот «праздник ухи» на несколько дней, но и приготовили немало интересных и новых «изюминок» в честь юбилея проекта. Несмотря на то, что общая концепция фестиваля не меняется, мы надеемся сделать его еще более масштабным, уху еще вкуснее, а географию участников еще колоритнее», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

18 мая фестиваль стартует в туристическом комплексе «Ростовский» кулинарным состязанием «Холодная кухня». Это будет совместное приготовление фестивальной ухи в 300-литровом «Царь-котле».

19 мая на Колхозной площади Ростова Великого пройдут командные соревнования по приготовлению ухи на «Кубок Сабанеева». Для зрителей неизменным останется дегустация ухи конкурсантов.