Чебоксары, 10 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Чувашии установили величину прожиточного минимума на душу населения. По итогам I квартала она возросла на 2,2% и превысила 8,4 тыс. рублей. Соответствующее решение было одобрено сегодня, 10 мая, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Величина прожиточного минимума на душу населения в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на 181 рубль (на 2,2%) и составила 8417 рублей. По социально-демографическим группам населения данная величина для трудоспособного населения составила 8905 рублей (рост на 186 рублей), для пенсионеров — 6854 рубля (рост на 138 рублей), для детей — 8582 рубля (рост на 217 рублей).

Глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев пояснил, что наибольший рост произошёл в структуре продовольственных продуктов — удорожание составило 99 рублей. Более всего выросли цены в группе «Овощи и картофель». Министр отметил, что рост «носит сезонный характер». Расходы на непродовольственные товары увеличились на 3 рубля в месяц. Затраты на обязательные платежи и сборы выросли на 14 рублей.

В министерстве отмечают, что в Приволжском федеральном округе в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года величина прожиточного минимума увеличилась во всех регионах, кроме Пермского края, где она самая высокая — 10 098 рублей. Наибольшее увеличение за данный период произошло в Кировской области (на 648 рублей). Чувашия по темпу роста — на 11 месте. На что глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что в Прикамье доходы высокие, подчеркнув, что «надо делать аналитику правильно».

Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается на основании потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. Данная величина влияет на получение социальных выплат — в частности, при расчёте ежемесячных пособий на ребенка (размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплачивается в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения), при рождении третьего и последующих детей (производится в размере величину прожиточного минимума на детей), для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте от двух до трех лет (выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в Чувашской Республике).