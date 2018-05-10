Москва, 10 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Инаугурация президента Российской Федерации стала важным не только политическим, но и общественным событием: социальные сети переполнены впечатлениями гостей церемонии. Одним из ярких эпизодов стало заявление журналиста Сергея Доренко о примирении с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое якобы состоялось в Кремле сразу после официального мероприятия. На сайте радиостанции «Говорит Москва» Доренко, который является ее главным редактором, опубликовал довольно эмоциональный отчет о первой за 20 лет коммуникации с Лужковым, завершившейся рукопожатием после которого, по мнению журналиста, «нам стало хорошо». Он отметил, что «эта сцена для меня абсолютно важна, потому что политическая борьба и критика чиновника, критика функции, не должна переходить на уничтожение личности».

Twitter.com Лужков опроверг заявление Доренко об их «хорошем общении» на инаугурации

Однако версия Юрия Лужкова относительно того же события выглядит совершенно иначе. Вот что он сообщил в ответ на просьбу прокомментировать заявление Доренко: «Никакого дружеского общения не было. Если кто-то хочет цинично пофантазировать на эту тему, то для меня гораздо более правдоподобным содержанием такой беседы стало бы признание этого человека в потоках непотребных оскорблений и откровенной лжи, транслировавшейся им во исполнение заказа сверху, о моей работе, обо мне лично и членах моей семьи».

Напомним, что в 1999 году Доренко в своей программе на канале ОРТ, принадлежавшем на тот момент непримиримому оппоненту Лужкова Борису Березовскому, представил ряд крайне критических материалов о Юрии Лужкове, занимавшем пост мэра Москвы.

Важность же участия в этом политическом события для себя лично Сергей Доренко передал в твиттер-сообщении:

https://twitter.com/rasstriga/status/992398686440316928