Лужков опроверг заявление Доренко об их «хорошем общении» на инаугурации
Москва, 10 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Инаугурация президента Российской Федерации стала важным не только политическим, но и общественным событием: социальные сети переполнены впечатлениями гостей церемонии. Одним из ярких эпизодов стало заявление журналиста Сергея Доренко о примирении с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое якобы состоялось в Кремле сразу после официального мероприятия. На сайте радиостанции «Говорит Москва» Доренко, который является ее главным редактором, опубликовал довольно эмоциональный отчет о первой за 20 лет коммуникации с Лужковым, завершившейся рукопожатием после которого, по мнению журналиста, «нам стало хорошо». Он отметил, что «эта сцена для меня абсолютно важна, потому что политическая борьба и критика чиновника, критика функции, не должна переходить на уничтожение личности».
Однако версия Юрия Лужкова относительно того же события выглядит совершенно иначе. Вот что он сообщил в ответ на просьбу прокомментировать заявление Доренко: «Никакого дружеского общения не было. Если кто-то хочет цинично пофантазировать на эту тему, то для меня гораздо более правдоподобным содержанием такой беседы стало бы признание этого человека в потоках непотребных оскорблений и откровенной лжи, транслировавшейся им во исполнение заказа сверху, о моей работе, обо мне лично и членах моей семьи».
Напомним, что в 1999 году Доренко в своей программе на канале ОРТ, принадлежавшем на тот момент непримиримому оппоненту Лужкова Борису Березовскому, представил ряд крайне критических материалов о Юрии Лужкове, занимавшем пост мэра Москвы.
Важность же участия в этом политическом события для себя лично Сергей Доренко передал в твиттер-сообщении: