Новосибирск, 10 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Глава Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров обсудили реализацию проекта «Городская электричка» в сибирском регионе. Белозёров 10 мая с рабочим визитом приехал в Новосибирск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Новосибирский врио получил поддержку главы РЖД по «Городской электричке»

На встрече присутствовал и полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Проект «Городская электричка» инициирован главой региона и Западно-Сибирской железной дорогой. Предполагается, что он станет одним из ключевых в развитии транспортной схемы Новосибирской агломерации. Травников уже предложил синхронизировать проекты развития транспортной схемы агломерации и новой редакции транспортной схемы города Новосибирска. В рамках проекта предусмотрено развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска. Осуществить это планируется за счёт организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской.

По словам Андрея Травникова, в ходе работы над проектом учтён рост пассажиропотока, который заметен уже сегодня. Пассажирские платформы появятся в тех районах, где построено много жилья, создан значительный задел для увеличения жилого фонда, в рамках выполнения задачи, поставленной президентом РФ — фактически в два раза увеличить объёмы жилищного строительства.

«Прошу этот проект поддержать. Нами уже проработана дорожная карта. При поддержке РЖД мы видим возможность организовать движение и обслуживание пассажиров на первых трёх станциях уже к концу 2019 года, и полностью завершить проект к концу 2020 года», — сказал в ходе встречи Андрей Травников.

Проект поддержали и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который отметил необходимость развития транспортной инфраструктуры агломераций в Сибири, и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Абсолютно согласен. Грузовое движение, в целом в мире, на сегодняшний день прирастает на 4−6% в год, а движение в агломерациях, пассажирское движение, растёт десятками процентов. Необходимо будет уточнить параметры и формат участия каждой из заинтересованных сторон, кому что нужно сделать», — отметил Белозёров.

Он также подчеркнул важность комплексной реализации проекта, включая совместную проработку вопроса о подвижном составе, который будет работать на линии «Городской электрички».