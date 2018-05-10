Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Посольство США в Израиле изменило на своей страничке в Twitter адрес своего местопребывания, сообщает 10 мая Associated Press.

dozemode Иерусалим

На странице посольства был изменен адрес с @usembassyta на @USEmbassyJerusalem. Целью подобной замены стало желание продемонстрировать стремление перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В настоящее время администрация страницы подыскивает подходящую фотографию, на которой будет изображен Иерусалим.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означает признание спорного города столицей еврейского государства.

Данный акт вызвал бурю негативных эмоций в исламском мире, что привело к усилению конфронтации в регионе.

Иерусалим считается мировым сообществом спорным городом за право на обладание которым претендуют как палестинцы, так и израильтяне.