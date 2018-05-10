Москва, 10 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект о переименовании города Тутаев Ярославской области в Романов-Борисоглебск Госдума отклонила на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Тутаев

Таким образом, депутаты отказались от идеи переименовать город и вернуть ему его историческое название. При этом законопроект уже был принят Госдумой в ноябре 2016 года в первом чтении, то есть большинство депутатов поддержали его концепцию. Так, авторы инициативы отмечали, что возврат городу его исторического названия способствовал бы сохранению географического названия как составной части исторического и культурного наследия народов России.

Однако, как отметил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по региональной политики Николай Харитонов (КПРФ), в сентябре 2017 года был проведен дополнительный опрос жителей города Тутаева, в ходе которого 63% горожан высказались против переименования города.

«7 тыс. 577 граждан, это 63% граждан, высказались против переименования города Тутаев, всего участие приняли более 12 тыс. избирателей Тутаева, где их общее количество составляет порядка 34 тысяч. Таким образом мы в комитете пришли к выводу, что однозначного запроса на переименование города Тутаев со стороны населения нет», — отметил Харитонов.